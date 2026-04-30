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Il delitto.
01 maggio 2026 alle 00:23

Il 23enne ucciso a Monserrato, ecco i nomi dei tre indagati 

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Una trappola mortale durata nove minuti e costata la vita a Leonardo Mocci, 23 anni, di Villacidro. I carabinieri, con il coordinamento dei pm Enrico Lussu e Diana Lecca, sono sicuri di aver raccolto elementi sufficienti per contestare l’accusa di omicidio e rapina in concorso ai fratelli di Pirri Gianmarco e Filippo Tunis e al quartese Daniel Campus. Tutti giovani intorno ai vent’anni. Il delitto la sera del 22 aprile, a Monserrato. Gli avvocati difensori sono pronti a controbattere.

a pagina 25

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