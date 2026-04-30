Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo» 

I pm uruguayani passano al setaccio gli spostamenti dentro e fuori dal Paese di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, mentre in Italia le indagini della procura della Corte di Appello di Milano si concentrano sulle consulenze mediche.

Le indagini

Le verifiche sugli elementi che hanno permesso l'ottenimento della grazia all'ex consigliera della Lombardia proseguono spedite mentre dal Quirinale arriva una nota che punta ad abbassare i toni mediatici sulla vicenda, in attesa che la magistratura termini le indagini. Dal Colle viene anche confermato che non esistono tensioni con il ministero della Giustizia, con una strigliata indiretta ai magistrati.

Il giudice

Da oltre tre giorni gli inquirenti sono al lavoro senza sosta. «È doveroso da magistrato controllare tutto. È la prima volta che mi accade una cosa del genere in 40 anni di lavoro e non mi va di pensare di essere stato preso in giro né mi voglio sentir dire di aver fatto provvedimenti lacunosi», precisa il sostituto pg di Milano, Gaetano Brusa, che ha dato parere positivo alla richiesta di grazia. I carabinieri dovrebbero sentire i due specialisti, uno del San Raffaele e uno dell'ospedale di Padova, interpellati da Minetti per un parere sulla situazione di salute del figlio adottato. Si attendono anche i risultati delle verifiche ad ampio raggio della vita di Nicole Minetti nel paese sudamericano e a Ibiza.

Dai primi nuovi accertamenti non risulta che Minetti o il suo compagno Giuseppe Cipriani, da una settimana entrambi rientrati in Uruguay, abbiano procedimenti penali aperti. Ma su questo punto si sta indagando, così come sul profilo della personalità di Minetti e sulle feste in uno degli hotel del compagno a Punta del Este. Nella stampa uruguaiana si rincorrono i reportage sul simbolo della Dolce vita in salsa sudamericana.

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