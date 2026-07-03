Tempo di ottavi: c’è il Paraguay sulla strada della Francia 

Neanche il tempo di completare i sedicesimi che è già il momento di passare agli ottavi. Comincia oggi il secondo turno della fase a eliminazione diretta, con le prime due partite: alle 19 Canada-Marocco a Houston, poi Paraguay-Francia a Filadelfia alle 23. Le vincenti saranno rivali ai quarti.

Per il Canada sarà ancora una “trasferta” negli Usa, come nello 0-1 al Sudafrica: è la prima nazione ospitante che gioca fuori dal proprio Paese. Ma questo non ha fermato la squadra di Marsch, che ha già nettamente migliorato tutti i numeri delle precedenti partecipazioni. L’avversario di oggi sarà però ben più ostico di quelli affrontati tra girone e sedicesimi, perché c’è il Marocco che è ormai una delle grandi realtà. Gli africani hanno superato l’Olanda ai rigori e proseguono la loro corsa in continuità con il 2022, dove avevano chiuso quarti.

In tarda serata c’è la Francia delle stelle, una delle grandi favorite alla vittoria finale. Finora i Bleus non hanno avuto difficoltà a sbarazzarsi delle avversarie: 3-1 al Senegal, 3-0 all’Iraq e 4-1 alla Norvegia nel girone, 3-0 alla Svezia nei sedicesimi. Minimo 3 gol ogni partita, con Mbappé a quota 6 e Dembélé autore di una tripletta nella sfida valsa il primato: manca ancora Olise all’appello come marcature, certo però fra assist e giocate non si è risparmiato. Ma il Paraguay, che ha eliminato ai rigori la Germania, cerca un altro colpaccio e la “vendetta” degli ottavi del 1998, quando uscì al golden goal contro i francesi.

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