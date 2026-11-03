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Ginecologia
04 novembre 2026 alle 00:32

Tecnica robotica contro il prolasso 

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Prolasso, una nuova tecnica robotica

La menopausa può indebolire i tessuti di sostegno degli organi pelvici, favorendo il prolasso. Quando la terapia conservativa non è efficace, può essere necessario ricorrere alla chirurgia. Tra le opzioni più recenti figura la tecnica UPS: consente di correggere il prolasso preservando l’utero, senza reti protesiche, mediante una sospensione unilaterale tra il legamento di Cooper destro e la cervice uterina. Presso la Clinica universitaria ginecologica di Norimberga eseguiamo l’intervento con il sistema robotico Da Vinci. I risultati sono incoraggianti, con un’elevata percentuale di successo, poche complicanze e poche recidive. (matteo cabras)

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