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Lirico.
06 maggio 2026 alle 00:27

Teatro inclusivo, coinvolte 15mila persone tra spettacoli accessibili e audio-descrizioni 

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Oltre le barriere fisiche e culturali per un’idea di teatro come spazio aperto a un pubblico diversificato. Il Lirico apre le porte e ripensa all’esperienza culturale partendo dalle necessità e bisogni delle persone. Una strategia racchiusa in tre parole guida: accessibilità, inclusione, formazione. Nascono così progetti che hanno coinvolto nei primi mesi dell’anno oltre 15mila persone, giovani, studenti, persone avanti negli anni e, in modo particolare, spettatori con fragilità sensoriali e cognitive.

“Oltre Insieme” è stato pensato per vivere lo spettacolo dal vivo attraverso percorsi multisensoriali, audio-descrizioni, contenuti digitali accessibili e video in Lis e momenti di accompagnamento. Un progetto condiviso con associazioni nazionali e regionali.

«La risposta è stata straordinaria», sottolinea il sovrintendente Andrea Cigni, «con richieste superiori alle capacità iniziali del progetto, segno di un bisogno reale e diffuso a cui noi intendiamo rispondere prontamente».

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