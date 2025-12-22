VaiOnline
Sestu.
23 dicembre 2025 alle 00:49

Teatro e tanta musica, sabato il coro Santa Cecilia a San Giorgio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Centinaia di presenze, famiglie e bambini entusiasti. È il successo delle attività natalizie della Pro Loco. Prima con il villaggio di Natale a Casa Ofelia, e poi con la commedia “Po curpa de mamma rua”, interpretata dalla Special Company nella sala consiliare del Comune. «Abbiamo avuto tantissimi complimenti, siamo davvero contenti», commenta il presidente della Pro Loco Mario Ziulu. I bambini hanno vissuto un momento magico a Casa Ofelia, mentre la compagnia di Giorgio Lai, tutta composta da attori con disabilità, ha regalato un’ora di puro divertimento con la commedia scritta da Enrico Serra.

Nel prossimo fine settimana invece sono previsti tre concerti. Sabato nella chiesa di San Giorgio, alle 18.45 c’è “Natale con celebri melodie”, tenuto dal Gruppo Corale “Santa Cecilia” di Sestu, dal Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas e dal soprano Manuela Ragusa, diretti dal maestro Ignazio Perra. Pochi minuti dopo nella chiesa della Madonna delle Grazie si cambia genere con Deborah Mancrief e New Millenium Gospel Singers”, a cura del Progetto Evoluzione, di Narcao. Infine, sabato 28, alle 19,30, nella chiesa di san Giorgio, ci sarà il concerto natalizio orchestra d’archi, a cura della Nuova Orchestra della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il concerto

«Io, eroCaddeo, riparto da qui»

l Auriemma
Le festività

Natale, la crisi va in vacanza Forti spese per doni e cenone

La tradizione batte anche l’inflazione e gli stipendi bassi:  buoni affari al mercato di Cagliari, resistono gli altri negozi 
Andrea Artizzu
Sotto l’albero.

Oristano non rinuncia ai pacchi da scartare

Marianna Guarna
Il Piano straordinario d’abbattimento delle liste d’attesa per ora non produce effetti

Colonscopia e visita allergologica: in Sardegna impossibile prenotare

Dal Cup Web emergono dati allarmanti, in tilt il sistema sanitario 
Sara Marci
Culle vuote

Legge per le famiglie, Alghero indica le buone pratiche

Non assistenzialismo ma servizi, la regia di un’Agenzia regionale 
Caterina Fiori
Milano

Quindicenne in balia dei baby-rapinatori

Derubato anche delle scarpe e costretto a prelevare. Poi l’arresto della gang 