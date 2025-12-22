Teatro e tanta musica, sabato il coro Santa Cecilia a San Giorgio 

Centinaia di presenze, famiglie e bambini entusiasti. È il successo delle attività natalizie della Pro Loco. Prima con il villaggio di Natale a Casa Ofelia, e poi con la commedia “Po curpa de mamma rua”, interpretata dalla Special Company nella sala consiliare del Comune. «Abbiamo avuto tantissimi complimenti, siamo davvero contenti», commenta il presidente della Pro Loco Mario Ziulu. I bambini hanno vissuto un momento magico a Casa Ofelia, mentre la compagnia di Giorgio Lai, tutta composta da attori con disabilità, ha regalato un’ora di puro divertimento con la commedia scritta da Enrico Serra.

Nel prossimo fine settimana invece sono previsti tre concerti. Sabato nella chiesa di San Giorgio, alle 18.45 c’è “Natale con celebri melodie”, tenuto dal Gruppo Corale “Santa Cecilia” di Sestu, dal Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas e dal soprano Manuela Ragusa, diretti dal maestro Ignazio Perra. Pochi minuti dopo nella chiesa della Madonna delle Grazie si cambia genere con Deborah Mancrief e New Millenium Gospel Singers”, a cura del Progetto Evoluzione, di Narcao. Infine, sabato 28, alle 19,30, nella chiesa di san Giorgio, ci sarà il concerto natalizio orchestra d’archi, a cura della Nuova Orchestra della Sardegna.

