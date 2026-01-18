VaiOnline
Via De Candia.
18 gennaio 2026 alle 01:13

Teatro civico all’aperto, dalle bombe all’abbandono 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chiuso nel 2020, il Teatro civico all’aperto è un altro monumento al degrado. La precedente amministrazione, guidata da Paolo Truzzu, aveva stanziato oltre 300.000 euro per la riqualificazione. Il progetto di recupero, però, si era arenato nella sabbie mobili della burocrazia. Nel corso dei lavori si era verificata la necessità di redigere una perizia di variante per sostituire impianti non più a norma. A oggi ancora niente, cartelli di cantiere, vetri impolverati e un edificio che sembra la fotocopia di quello bombardato il 26 febbraio 1943.

Per l’assessore comunale ai Lavori pubblici Yuri Marcialis la vicenda del vecchio Teatro civico all’aperto dovrebbe essere vicina alla conclusione. «Al Teatro Civico di Castello i lavori sono ormai in fase di completamento», afferma Marcialis, che però preferisce non fissare scadenze che potrebbero essere disattese.

Ma cosa manca per concludere il progetto di riqualificazione di una struttura di vitale importanza per la vita culturale del capoluogo. In passato il palco ha ospitato artisti e spettacoli di alto livello. Restano da installare alcuni quadri elettrici attualmente in produzione», precisa l’assessore Marcialis. «Forniture indispensabili per la conclusione definitiva dell’opera».

Il teatro civico all’aperto di Castello era stato devastato dalle bombe alleate il 27 febbraio ’43 e riaperto nel 2006.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore