Incendio nel cortile del b&b sequestrato 

Paura in via Temo, nel quartiere di Sant’Avendrace, per un incendio scoppiato ieri pomeriggio in un cortile. Il rogo è divampato nel giardino interno dell’affittacamere sottoposto a sequestro nel 2021 dalla Guardia di Finanza, su provvedimento della Procura. L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero. Sono state rimosse e messe in sicurezza tre bombole presenti nel cortile, che avrebbero rappresentato un pericolo. In via Temo sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Al momento dell’intervento i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce di inneschi, liquidi infiammabili o acceleranti. Al momento, dunque, si esclude il dolo. Resta tuttavia lo spavento per i residenti della palazzina di via Temo che si affaccia proprio sul cortile esterno.

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