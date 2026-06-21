Tavoli pieni per la cena in bianco 

Tutto esaurito per la Cena in bianco. Sabato sera negli spazi all’aperto dell’ex Vetreria a Pirri si sono ritrovati in 700 per l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Città di Cagliari «all’insegna del rispetto, della bellezza e della condivisione». Dopo un anno di assenza, la manifestazione ha ripreso il suo posto tra gli eventi più attesi nell’estate cagliaritana.

«La Cena in bianco», il messaggio dello staff organizzatore, «è stata una splendida dimostrazione di quanto la voglia di stare insieme, condividere e vivere il territorio possa creare qualcosa di speciale. Centinaia di persone hanno riempito i tavoli con eleganza, sorrisi, amicizia e bellezza». Per il presidente della Pro Loco, Angelo Bianchi, una serata magica, come ribadito sui social: «Tutto meraviglioso e bello». Per l’assessora Luisa Giua Marassi, un’iniziativa simbolo nel rispetto dell’ambiente: «È così che vogliamo veder vivere i nostri parchi, con tutti coloro che hanno voglia di valorizzare il nostro bellissimo paesaggio e prendersene cura, rendendolo più bello».

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