Tarip e regolamenti, in Aula il primo test per la maggioranza 

Sarà il primo vero banco di prova della maggioranza dopo mesi di crisi, ufficialmente terminata con un avvicendamento in Giunta. Nelle prossime Assemblee civiche non ci sarà solo spazio a interpellanze e interrogazione ma arriverà anche il momento del voto per approvare prima una modifica del regolamento della Tarip poi le nuove tariffe.

Il presidente Peppi Puddu ha convocato il Consiglio comunale giovedì alle 18.30 (eventuale prosecuzione martedì 24) nella sala consiliare della Provincia, in via Senatore Carboni, in attesa che vengano conclusi i lavori per trasferire poi le assemblee nel teatro San Maritino visto che l’Aula dei 4 Evangelisti nel Palazzo degli Scolopi è chiusa per problemi di sicurezza ormai da anni.

Oltre alle votazioni sulla Tarip, all’ordine del giorno anche due interrogazioni presentate dai 4 consiglieri “ribelli” di Forza Italia (Gianfranco Licheri, Valeria Carta, Paolo Angioi e Davide Tatti) sui lavori Pinqua a Silì e sul bando Pnrr per la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari. In Aula si discuterà anche di Ilab food, lavori in piazza 11 Settembre, piazza Manno e la sua vocazione pedonale e della modifica della circolazione stradale in via Ricovero. ( m.g. )

