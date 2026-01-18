Tarip, assemblea pubblica convocata dalla minoranza 

Dibattito pubblico sulla Tarip a Sinnai. Lo organizzano per il 26 gennaio alle 18, i tre schieramenti di minoranza ( “Forza Italia”, “Sinnai libera” e “Uniti per Sinnai”), nella sede della Polisolidale. In un comunicato dei capigruppo Aldo Lobina, Walter Zucca e Roberto Loi, e dei consiglieri Paride Casula, Roberta Simoni, Cosimo Lai e Aurora Cappai, si legge che, «lo scopo dell’assemblea pubblica è quello di tenere alta la pressione sull’esecutivo, ascoltare i cittadini, i commercianti e i residenti delle frazioni, così da poter presentare proposte concrete di modifica al regolamento che a breve tornerà in commissione». Secondo la minoranza, «il passaggio dalla vecchia Tari alla tariffa puntuale (Tarip), ha comportato un aumento di almeno 75 euro a utenza ma, dal primo gennaio, il servizio si è dimezzato senza alcun ritocco al ribasso delle tariffe».

Intanto attraverso il suo sito ufficiiale, il Comune fa sapere di avere deciso d’accordo con la Cosir, il potenziamento, del servizio di raccolta porta a porta dei tessili sanitari assorbenti (pannolini, pannoloni, traverse): dal 23 gennaio la raccolta sarà garantita il lunedì e il venerdì. I nuovi utenti di questo servizio dovranno presentare domanda al Comune attraverso apposito modulo.

