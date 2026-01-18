VaiOnline
Sinnai.
18 gennaio 2026 alle 01:12

Tarip, assemblea pubblica convocata dalla minoranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dibattito pubblico sulla Tarip a Sinnai. Lo organizzano per il 26 gennaio alle 18, i tre schieramenti di minoranza ( “Forza Italia”, “Sinnai libera” e “Uniti per Sinnai”), nella sede della Polisolidale. In un comunicato dei capigruppo Aldo Lobina, Walter Zucca e Roberto Loi, e dei consiglieri Paride Casula, Roberta Simoni, Cosimo Lai e Aurora Cappai, si legge che, «lo scopo dell’assemblea pubblica è quello di tenere alta la pressione sull’esecutivo, ascoltare i cittadini, i commercianti e i residenti delle frazioni, così da poter presentare proposte concrete di modifica al regolamento che a breve tornerà in commissione». Secondo la minoranza, «il passaggio dalla vecchia Tari alla tariffa puntuale (Tarip), ha comportato un aumento di almeno 75 euro a utenza ma, dal primo gennaio, il servizio si è dimezzato senza alcun ritocco al ribasso delle tariffe».

Intanto attraverso il suo sito ufficiiale, il Comune fa sapere di avere deciso d’accordo con la Cosir, il potenziamento, del servizio di raccolta porta a porta dei tessili sanitari assorbenti (pannolini, pannoloni, traverse): dal 23 gennaio la raccolta sarà garantita il lunedì e il venerdì. I nuovi utenti di questo servizio dovranno presentare domanda al Comune attraverso apposito modulo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore