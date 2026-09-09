Tari, il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso 

Il pagamento della Tari di quest’anno, nel caso in cui l’avviso di pagamento non sia stato recapitato entro il 31 luglio, può essere effettuato entro i 15 giorni dal ricevimento del bollettino. Lo comunica il Comune per chiarire le domande riguardo alla scadenza della prima rata di acconto.

Chi non avesse ancora ricevuto la documentazione può comunque scaricare l’avviso e procedere al pagamento attraverso LINKmate, lo sportello telematico del contribuente accessibile con lo Spid o la Cie.

La nuova articolazione delle scadenze – fanno sapere dall’Ufficio tributi – è legata all’entrata in vigore del “Bonus sociale” nazionale definito da Arera. La misura prevede una riduzione del 25 per cento della Tari dovuta per il 2025 a favore degli aventi diritto, da riconoscere entro il 30 giugno di quest’anno.

La Tari 2026 è suddivisa in 4 rate. Salvo il pagamento dell’acconto in un’unica soluzione, le prime 3 rate, pari al 75 per cento dell’importo dovuto sulla base delle tariffe 2025, sono scadute o scadranno il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026.

Il saldo sarà inviato a dicembre e sarà calcolato sulle tariffe 2026 approvate dal Consiglio comunale il 29 luglio scorso. Successivamente saranno emessi gli avvisi bonari per l’importo residuo.

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