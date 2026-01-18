VaiOnline
Il girone A.
18 gennaio 2026

Tante sfide dirette per il vertice e nelle retrovie 

In attesa si recuperi il 28 gennaio il match tra vecchio Borgo Sant’Elia e Guspini sospeso otto giorni fa per le condizioni meteo (le squadre hanno disputato solo 7’ prima che il vento spingesse l’arbitro a mandarle negli spogliatoi), oggi le quattro sorelle che guardano dall’alto le rivali del girone A di Promozione puntano a dare un’ulteriore accelerata e creare con loro un solco che sarebbe definitivo.

L’opportunità è data da scontri che si possono definire diretti e rischiano di restringere realmente la lotta per salire in Eccellenza a quattro club: rispettivamente Villacidrese (ora prima a quota 42 punti), Castiadas (seconda a -1), Guspini e Terralba (terze a -2, con la primai che però, avendo una gara in meno, ha virtualmente la possibilità di trovarsi in testa battendo il Vecchio Borgo). Fischio di inizio tra le 15 e le 15,30: la capolista ospita la squadra del rione cagliaritano di Sant’Elia, quinta ma distante (ha 26 punti); il Castiadas fa visita al Selargius, che si trova sullo stesso gradino del Vecchio Borgo, club oggi qualificato ai playoff; il Guspini attende l’Uta, poco sopra la zona playout; il Terralba va ad Arborea per il derby dell’Oristanese contro una formazione a sua volta al quinto posto.

È del tutto evidente che le sfide di Castiadas, Villacidrese e Terralba hanno il coefficiente di difficoltà più elevato e che un eventuale successo darebbe loro la spinta e l’autostima definitiva per giocarsi l’Eccellenza, mentre più semplice (all’apparenza) è il compito del Guspini, nonostante sia controproducente sottostimare la forza che può derivare dalla lotta per non retrocedere. Lo snodo è di sicuro importante, siamo arrivati alla diciannovesime giornata e il quadro è ormai chiaro: fermarsi ora sarebbe deleterio.

Vale anche per chi cerca un posto nella zona spareggi promozione, quindi proprio Vecchio Borgo, Selargius, Arborea ma anche Tharros (ugualmente nel mischione delle squadre a 26 punti), Atletico Cagliari (24), Samugheo (22) e magari Cus Cagliari (21), che però è più vicino alla fascia rossa (i playout sono 4 lunghezze più giù).

Cercano punti salvezza Baunese (19) e Pirri (17) nello scontro diretto e il Cannonau Jerzu (18) col Cus. Sfida quasi decisiva nelle retrovie tra Freccia Parte Montis e Ovodda, rispettivamente ultima e penultima a quota 10 e 12. Il Tonara terzultimo (13) attende in casa la Tharros, l’Atletico Cagliari va a Samugheo.

