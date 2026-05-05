Talassemia, l’incontro con esperti e pazienti  

Un incontro dedicato alla Talassemia con la conferenza “Talassemia oggi. La voce dei protagonisti”, in programma venerdì mattina a partire dalle 9 nell’aula Thun dell’Ospedale Microcitemico. Organizzata dall’Ente Renzo Galanello in collaborazione con Thalassazione e Ates. L’iniziativa è realizzata in coincidenza della Giornata internazionale della Talassemia: per l’occasione il municipio e alcuni edifici pubblici di Cagliari e dei comuni vicini saranno illuminati di rosso.

Il programma

L’appuntamento sarà anche un momento privilegiato per comprendere nel dettaglio il funzionamento della terapia genica basata su Crispr-Cas9 (Casgevy), capace di modificare il Dna per riattivare l'emoglobina fetale e ridurre o eliminare le trasfusioni nei pazienti affetti da talassemia, recentemente approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

«Vogliamo approfondire il tema con scienziati, medici e pazienti, per la prima volta tutti insieme allo stesso tavolo», spiega Ivano Argiolas, presidente dell’Ente Renzo Galanello, «per comprendere bene opportunità, modalità operative, limiti e rischi della nuova terapia. La voce dei protagonisti consentirà di avere un quadro chiaro della situazione e, al tempo stesso, di compiere un’attività di corretta divulgazione scientifica».

Dopo i saluti istituzionali del Direttore generale del Brotzu, Maurizio Marcias, aprirà i lavori Ivano Argiolas. A seguire, la sessione celebrativa della Giornata internazionale della Talassemia con gli interventi di numerosi esponenti delle istituzioni.

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