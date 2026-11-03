Svolta nelle manutenzioni, la Somica assume 

Dopo anni di enormi difficoltà nella gestione, talora, anche delle più banali manutenzioni, la svolta potrebbe essere dietro l'angolo e si deve al pacchetto di assunzioni pianificate dalla municipalizzata Somica. La selezione pubblica è stata ufficialmente indetta e mira ad assumere 14 persone.

La svolta

La società Somica, interamente sotto il controllo comunale, cura beni e servizi. Ma con una grave carenza di personale che si trascina da anni, tutto è stato ridotto all'osso: anche sistemare un muretto o tracciare un segnale stradale orizzontale sono diventati imprese. Potrebbe non essere più così: la municipalizzata assume 14 fra operai e tecnici.

Quanto è nata, oltre 25 anni fa, ne contava più di trenta. Ora sono poco meno di una ventina. Le 14 assunzioni sono a tempo indeterminato. Sono stati pubblicati sei distinti avvisi di selezione pubblica per il reclutamento di figure professionali da impiegare infatti nei servizi di manutenzione e cura della città e delle frazioni.

Strategia

Le figure ricercate sono 5 operai polivalenti per la manutenzione e il decoro del verde pubblico, tre operai polivalenti per i servizi cimiteriali, due operai specializzati come manutentori elettrici, quindi due operai polivalenti per la manutenzione stradale, la posa della segnaletica e il decoro delle strade. Ed ancora; serve un operaio specializzato come giardiniere e un altro operaio polivalente specializzato nella manutenzione di edifici e impianti idraulici.

Avviso

La Somica ha già deciso come avverranno le selezioni: le procedure prevedono la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, una prova tecnico-pratica nei campi di competenza di ciascun candidato, un colloquio integrato in base ai singoli avvisi. C'è una scadenza per le candidature: il 16 novembre.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sito online della Somica.

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