Suv travolge una coppia di turisti: lei schiacciata nel parcheggio, il marito in gravissime condizioni 

Sarebbero bastati pochi metri e Patrizia Mastrovita e il marito avrebbero fatto rientro nella stanza dell’hotel residence “La Pelosetta”, dopo una serata trascorsa serenamente al ristorante con vista sul Golfo dell’Asinara. La vacanza iniziata da qualche giorno a Stintino, per i due coniugi, turisti residenti a Milano, si è trasformata in tragedia. Sabato sera, alle 22.48, nel parcheggio privato del residence, a due passi dalla rinomata spiaggia La Pelosa, Patrizia Mastrovita, 63 anni, è morta dopo essere stata travolta e schiacciata da un suv Bmw. Il marito, 68 anni, è rimasto gravemente ferito, ma sarebbe fuori pericolo.

La dinamica

Alla guida un turista di 52 anni, originario della Puglia ma residente a Quartu, sotto choc per quella manovra errata risultata fatale. Rientrava nello stesso residence dove era ospite, con l’auto elettrica dotata di cambio automatico si era fermato davanti alla sbarra di ingresso ai parcheggi della struttura, si era avvicinato alla colonnina con il badge per avere accesso e, senza scendere dall’auto, si sarebbe sporto dal finestrino della Bmw e avrebbe allungato il braccio per azionare il tasto che apre la sbarra, quando inavvertitamente ha spinto il piede sull’acceleratore. Il mezzo elettrico avrebbe avuto un improvviso sobbalzo e, fuori controllo, si è spinto in avanti a grande velocità travolgendo la coppia diretta a piedi nell’area di sosta. La vettura ha trascinato la donna per alcuni metri finendo la corsa contro un muretto.

Le indagini

I soccorritori del 118 si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante. La vittima era incastrata sotto l’auto ormai priva di vita. È morta sul colpo. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sassari. Il marito è stato trasferito dall’ambulanza del 118 al Santissima Annunziata di Sassari. I medici gli hanno assegnato 30 giorni di cure. Le immagini del terribile incidente sono state registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei parcheggi del resort. Sono al vaglio dei carabinieri di Stintino, al comando del luogotenente Mario Turis che ieri mattina è tornato sul luogo dell’incidente per effettuare ulteriori rilievi. Nessun segno segno di frenata.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta e accertare eventuali responsabilità. La Bmw è stata posta sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia si è diffusa rapidamente nel borgo turistico dove la coppia aveva scelto di godersi le vacanze. La figlia, subito informata, raggiungerà l’Isola nelle prossime ore. «Quanto accaduto assume i contorni di un incubo per le modalità con cui è avvenuto questo terribile incidente - dice la sindaca di Stintino, Rita Limbania Vallebella -. Avevamo iniziato con un incidente grave in mare che, fortunatamente, non si era trasformato in una tragedia, ma la cosa che più ci ha lasciato senza parole è questa tragica fatalità, la morte di una persona e la sfortuna di un uomo che con un gesto involontario ha provocato una vittima. Un drammatico evento segnerà due famiglie per tutta la vita».

