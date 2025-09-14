Schianto contro il muro di una casa, nuorese muore sul colpo a Posada 

Una tragedia sulla strada all’ingresso di Posada s’è portato via la vita di un nuorese che viveva in Germania, tornato qui per alcuni giorni di vacanze. Davide Mulargia, 45 anni, originario di Nuoro e residente da tempo in Germania, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 24, all’ingresso di Posada. La sua tragedia ha suscitato una vasta commozione nei centri della Baronia, a Posada come a Siniscola, e soprattutto a Nuoro dove la famiglia è molto conosciuta.

L’uomo viaggiava a bordo della sua Toyota Yaris Cross quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una semicurva, nella centrale via Gramsci.

Vettura fuori controllo

L’auto, dopo aver urtato il cordolo di un marciapiede, è letteralmente decollata finendo la sua corsa contro il muro di contenimento di un’abitazione. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al conducente: Mulargia è morto sul colpo, imprigionato tra le lamiere della vettura ridotta a un ammasso di ferro contorto. I primi soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica.

Nonostante la rapidità dell’intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Siniscola, i vigili del fuoco e una pattuglia della Polstrada, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con deviazioni lungo percorsi alternativi. È stata riaperta dopo varie ore, quando il magistrato ha autorizzato la rimozione del corpo dell’uomo.

Il dolore

La notizia della scomparsa di Davide Mulargia ha subito destato profonda commozione a Posada, a Siniscola e soprattutto a Nuoro, città in cui la famiglia della vittima è molto conosciuta.

Il padre, Giansalvo Mulargia, è un medico di base in pensione, mentre la madre, Maria Laura Coronas, appartiene a una delle famiglie storiche del capoluogo barbaricino: nipote dell’ex capo della polizia Giovanni Coronas, che aveva radici a Siniscola, e sorella di Fabio Coronas, già vicesindaco di Nuoro.

La vittima

Mulargia, descritto da chi lo conosceva come una persona solare e generosa, era rientrato in Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza e salutare i propri cari. Nei ricordi di chi lo frequentava ed è subito accorso nel luogo della tragedia è emerso un elemento spaventoso: alcuni anni fa Mulargia era scampato a un altro terribile incidente avvenuto a Marinedda vicino a Olbia.

Il suo destino si è spezzato in pochi istanti, lasciando nello sconforto parenti e amici. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo.

