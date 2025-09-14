Quattro punti nelle prime tre giornate: il Cagliari di Pisacane fa sul serio. L’allenatore napoletano ha già trasmesso alla squadra una mentalità operaia e vincente allo stesso tempo. Sofferto ma pesantissimo il primo successo, sabato alla Domus contro il Parma. In vetrina il portiere Caprile, decisivo sia nel primo che nel secondo tempo. Primi 74 minuti con la maglia rossoblù per il “gallo” Belotti (foto Ansa) acclamato dai tifosi anche dopo la gara. Ora il mirino si sposta verso Lecce: venerdì sera è in programma la sfida con l’ex Di Francesco.

