Quattro feriti in due incidenti 

Incidente stradale sulla nuova Orientale sarda con tre feriti. Le vittime sono state accompagnate in ospedale in codice giallo: illeso l’occupante di uno dei mezzi danneggiati. L’incidente si è verificato al 35esimo chilometro, all’altezza di Castiadas

Secondo i primi accertamenti, il conducente di un’auto, un 20enne, avrebbe perso il controllo del mezzo, verosimilmente a causa di un colpo di sonno, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente l’altro veicolo che procedeva in direzione contraria. A bordo viaggiavano un 35enne e una 31enne. Sul primo veicolo era presente anche un passeggero 16enne.

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco di San Vito e dei carabinieri di Villasalto e Armungia che hanno effettuato i rilievi di legge. I feriti hanno riportato ferite superficiali. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

I rilievi e le indagini sul sinistro sono state affidate ai carabinieri delle stazioni di Villasalto e Armungia: sul posto è intervenuto anche il capitano Pasquale Striano, nuovo comandante della Compagnia di San Vito.

Altro incidente ieri sera sulla strada Provinciale 17 all’altezza di Solanas. Per cause ancora in via di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate quasi frontalmente. Ad avere la peggio è stato un turista bolognese di 28 anni, soccorso da automobilisti di passaggio prima dell’arrivo di una ambulanza del 118. Il centauro è stato accompagnato in ospedale con la frattura di un piede. Dopo gli accertamenti al Pronto soccorso, il turista è stato ricoverato in osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

