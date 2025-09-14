VaiOnline
Castiadas-Solanas.
15 settembre 2025 alle 00:29

Quattro feriti in due incidenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente stradale sulla nuova Orientale sarda con tre feriti. Le vittime sono state accompagnate in ospedale in codice giallo: illeso l’occupante di uno dei mezzi danneggiati. L’incidente si è verificato al 35esimo chilometro, all’altezza di Castiadas

Secondo i primi accertamenti, il conducente di un’auto, un 20enne, avrebbe perso il controllo del mezzo, verosimilmente a causa di un colpo di sonno, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente l’altro veicolo che procedeva in direzione contraria. A bordo viaggiavano un 35enne e una 31enne. Sul primo veicolo era presente anche un passeggero 16enne.

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco di San Vito e dei carabinieri di Villasalto e Armungia che hanno effettuato i rilievi di legge. I feriti hanno riportato ferite superficiali. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

I rilievi e le indagini sul sinistro sono state affidate ai carabinieri delle stazioni di Villasalto e Armungia: sul posto è intervenuto anche il capitano Pasquale Striano, nuovo comandante della Compagnia di San Vito.

Altro incidente ieri sera sulla strada Provinciale 17 all’altezza di Solanas. Per cause ancora in via di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate quasi frontalmente. Ad avere la peggio è stato un turista bolognese di 28 anni, soccorso da automobilisti di passaggio prima dell’arrivo di una ambulanza del 118. Il centauro è stato accompagnato in ospedale con la frattura di un piede. Dopo gli accertamenti al Pronto soccorso, il turista è stato ricoverato in osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

Schianto contro il muro di una casa, nuorese muore sul colpo a Posada

Davide Mulargia, 45 anni, da tempo era residente in Germania 
Fabrizio Ungredda
L’inchiesta

Incastrato dal padre di Marco

Andrea Mameli ha registrato i colloqui con gli amici di Giampaolo Migali 
Simone Loi Roberto Secci
Istruzione

Si torna a scuola, oltre 5mila banchi restano vuoti

Pesa l’impatto della denatalità ma non cala il numero dei docenti 
Piera Serusi
L’indagine

In un video lo stupro di una 12enne

Orrore a Sulmona: due giovanissimi violentano la ragazza e postano il filmato 
Il caso

Patrioti all’attacco nel nome di Kirk: «La sinistra è odio»

Anche videomessaggi di Meloni e Salvini al tradizionale raduno madrileno di Vox 