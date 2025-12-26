Superenalotto, vinti 50mila euro Festa nel bar Congia di via Roma 

La dea bendata bacia San Gavino e porta cinquantamila euro in una delle ultime estrazioni speciali del Superenalotto. La vincita è stata realizzata nello storico bar Congia, in via Roma, aperto dal lontano 1920 e ora gestito da Annalisa Pilloni e Raffaele Podda.

«Non ho idea di chi possa aver realizzato questa vincita, - spiega Podda - ma spero che i cinquantamila euro siano andati a una persona che ne ha bisogno. Invito i clienti a controllare il codice della giocata che compare in basso alla schedina del Superenalotto. Nello stesso giorno un altro giocatore ha portato a casa 504 euro ed è venuto a riscuotere la quota: in questo caso il vincitore non è di San Gavino, bensì di uno dei paesi vicini».

Non è la prima volta che si realizza una vincita consistente, evidenzia Raffaele Possa: «Anche in ottobre un’estrazione del Superenalotto ha regalato diecimila euro a un giocatore che è venuto nel nostro bar: non sappiamo chi possa avere vinto». Così è partita la caccia al fortunato vincitore, ma non sarà facile trovarlo perché i soldi saranno riscossi in banca.

Raffaele Podda e Annalisa Pilloni portano avanti la propria attività imprenditoriale e sono sempre presenti in occasione di importanti rassegne come la Mostra dello zafferano: «È importante – spiega Raffaele Podda – distribuire gli eventi in tutta via Roma per venire incontro a tutte le attività commerciali che possono trarne beneficio».

