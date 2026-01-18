VaiOnline
Verso il voto.
18 gennaio 2026 alle 01:12

Summit del centrodestra, ma il Psd’Az tratta con Milia 

Il centrodestra quartese ufficializza il perimetro della coalizione in vista delle elezioni comunali in primavera. Dove non c’è il Psd’Az, che sta trattando con la coalizione di Graziano Milia. «Una colazione ampia e coesa», scrivono in una nota condivisa i referenti dei partiti e delle liste civiche dopo un tavolo provinciale organizzato nella sede della Lega a Selargius.

«Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Riformatori Sardi, Udc, Sardegna al Centro 20Venti, Alleanza Sardegna, insieme alle civiche Sardegna Forte e Movimento per Quartu, danno ufficialmente il via a un percorso comune per costruire il futuro della terza città della Sardegna», l’annuncio post incontro. «La nostra città ha bisogno di un vero cambiamento dopo anni di immobilismo e promesse mancate», dichiarano i promotori. Presenti Antonello Picci per FI, Giorgio Angius dei Riformatori, Michele Ennas per la Lega, Guido Sarritzu in rappresentanza dell’Udc, Mimmo Solina per Alleanza Sardegna, Davide Galantuomo con il Movimento per Quartu, Alessandro Cadeddu per la civica Sardegna Forte. A parlare per FdI c’era Paolo Truzzu, Fabrizio Madeddu per Sardegna al Centro 20Venti. Insieme a una rappresentanza cittadina dei partiti: Dino Cocco, Tonino Lobina, Nicholas Secci, Mauro Contini. Assente il Psd’Az che sta trattando con il sindaco Graziano Milia, in campo per la riconferma con una coalizione civica più larga rispetto all’attuale maggioranza al governo della città.Work in progress il programma elettorale del centrodestra. «Il nostro progetto si fonda su sicurezza, sviluppo, decoro urbano e attenzione ai quartieri e alle famiglie», dicono. Porte aperte a eventuali rinforzi. «La coalizione accoglie tutti i contributi, politici e civici, alternativi all’attuale amministrazione, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà sociali e produttive: vogliamo ascoltare i quartieri, valorizzare nuove energie e costruire insieme un programma concreto e condiviso, un progetto politico serio capace di rispondere finalmente ai bisogni della città».

Nessun endorsement, per ora, sul candidato sindaco alla guida del centrodestra: l’unico nome in campo al momento è quello di Lucio Torru, proposto da FdI alle forze politiche alleate.

