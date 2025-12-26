Sulle strade crociata anti-velocità 

Hanno cominciato con quattro interventi sperimentali. Che poi si sono moltiplicati fino a lievitare. Tra le strade urbane di Tortolì gli attraversamenti pedonali rialzati spuntano come funghi. Negli ultimi due anni ne sono stati realizzati 14 e altri 7 sono pronti a essere costruiti. Entro poche settimane dovrebbero diventare più di 25. Un’offensiva nel segno della sicurezza stradale da parte dell’amministrazione Ladu e della polizia locale che hanno monitorato insieme le condizioni del reticolato urbano, individuando 9 tratti ad alto rischio. «Gli attraversamenti pedonali rialzati costituiscono la migliore soluzione tecnica per aumentare le condizioni di sicurezza per l’utenza debole», spiegano dalla Giunta. Con la Zona 30, istituita lo scorso anno, l’amministrazione si pone due obiettivi: mettere in sicurezza i percorsi pedonali e ridurre la velocità dei mezzi.

Le novità

Per il momento, con le risorse disponibili (50mila euro) l’ente è in grado di garantire la realizzazione di 7 attraversamenti pedonali rialzati. La mappa è stata confermata alla vigilia di Natale, con tanto di aggiudicazione dei lavori: viale Santa Chiara (ingresso scuole medie), via Garibaldi (in prossimità dell’intersezione per la strada di Corti Accas), via Taramone (ingresso scuola materna), due in via San Gemiliano (in prossimità degli incroci per via Dessenay e via Amburgo), viale Europa (all’altezza dell’incrocio per via Bruxelles) e lungo il tratto Orrì-Cea. «Gli interventi - prosegue l’Esecutivo di Marcello Ladu - consentono, mediante la sopraelevazione della pavimentazione stradale, di porre il pedone in una condizione di maggior visibilità nei confronti dei veicoli in transito, permettendo l’attraversamento della carreggiata in circostanze di elevata sicurezza, senza costituire ostacolo di sorta al transito veicolare ordinario, dei mezzi di trasporto pubblico e di soccorso».

Le zone

In ordine di tempo, gli ultimi attraversamenti pedonali rialzati sono stati realizzati in viale Santa Chiara, verso il quartiere di Santu Micheli, via San Gemiliano, fronte giardino Zen, via Baccasara (ex Cantina sociale), lido di Orrì (fronte bar Orrì), via degli Agrumeti-San Lussorio (incrocio per l’aeroporto), via Foddeddu, all’altezza dell’incrocio di via Tirso e all’altezza dell’incrocio per il percorso alternativo per Orrì.

RIPRODUZIONE RISERVATA