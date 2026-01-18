Sulla strada per Alghero c’è il rebus della sicurezza 

La strada Bosa-Alghero, una delle arterie più trafficate e strategiche del centro-ovest Sardegna, torna al centro del dibattito politico. A sollevare il tema il consigliere provinciale bosano Angelo Masala, che chiede un intervento strutturale e definitivo per mettere in sicurezza un tracciato considerato fondamentale per mobilità ed economia locale. «Non servono interventi tampone – afferma Masala – ma un progetto generale e organico, capace di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti e di risolvere i problemi di sicurezza una volta per tutte».

Secondo il consigliere la complessità della strada e impone una pianificazione condivisa tra tutti gli enti coinvolti: Provincia di Oristano, Città Metropolitana di Sassari e Regione. Masala spiega di aver già avviato i primi contatti istituzionali: «Ho parlato con il vicepresidente della Città metropolitana Sassari e con il presidente della Provincia di Oristano, oltre che con i rispettivi uffici tecnici, per verificare la possibilità di costruire un progetto unico, che metta insieme risorse e competenze». L’obiettivo è superare la frammentazione e arrivare a un piano unitario, finanziabile e realizzabile in tempi certi. Un ruolo decisivo, sottolinea il consigliere, spetta alla Regione: «L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu ha garantito il suo impegno e ha assicurato che farà la sua parte». (s. c.)

