VaiOnline
Bosa.
18 gennaio 2026 alle 01:11

Sulla strada per Alghero c’è il rebus della sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La strada Bosa-Alghero, una delle arterie più trafficate e strategiche del centro-ovest Sardegna, torna al centro del dibattito politico. A sollevare il tema il consigliere provinciale bosano Angelo Masala, che chiede un intervento strutturale e definitivo per mettere in sicurezza un tracciato considerato fondamentale per mobilità ed economia locale. «Non servono interventi tampone – afferma Masala – ma un progetto generale e organico, capace di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti e di risolvere i problemi di sicurezza una volta per tutte».

Secondo il consigliere la complessità della strada e impone una pianificazione condivisa tra tutti gli enti coinvolti: Provincia di Oristano, Città Metropolitana di Sassari e Regione. Masala spiega di aver già avviato i primi contatti istituzionali: «Ho parlato con il vicepresidente della Città metropolitana Sassari e con il presidente della Provincia di Oristano, oltre che con i rispettivi uffici tecnici, per verificare la possibilità di costruire un progetto unico, che metta insieme risorse e competenze». L’obiettivo è superare la frammentazione e arrivare a un piano unitario, finanziabile e realizzabile in tempi certi. Un ruolo decisivo, sottolinea il consigliere, spetta alla Regione: «L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu ha garantito il suo impegno e ha assicurato che farà la sua parte». (s. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore