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14 maggio 2026 alle 00:11

Sulla statale 195 riapre lo svincolo per Conti Vecchi 

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Da ieri è riaperta al traffico al traffico la rotatoria di raccordo tra la strada statale 195 “Sulcitana” e la strada provinciale 92, dopo Sa Illetta, a seguito del completamento dei lavori da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. La riapertura di uno snodo così importante, che comprende le rampe di collegamento consentendo il ripristino della viabilità senza limitazioni, mette fine ai disagi che gli automobilisti hanno subito negli ultimi mesi.

I lavori, che sono stati realizzati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sono stati ultimati lo scorso primo aprile. In attesa della conclusione delle attività di collaudo da parte dell’Anas e per garantire l’immediata riapertura al traffico, limitando in questo modo i disagi per gli automobilisti, l’AdSP ha provveduto alla presa in consegna anticipata dell’opera.

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