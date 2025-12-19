Sul ponte riapre la seconda corsia 

Per gli automobilisti di Samassi, e per chi quotidianamente attraversa la via del ponte sul fiume Mannu, le festività porteranno una boccata d’ossigeno. Dopo mesi di senso unico alternato, è stato disposto il ripristino del doppio senso di marcia, con corsie di larghezza ridotta a 3,15 metri ciascuna. La nuova viabilità entrerà in vigore dalle 7 di oggi e, per il momento, fino alle 7 di venerdì 9 gennaio 2026.La riapertura sarà accolta con favore non solo dagli automobilisti, ma anche dagli agricoltori, che negli ultimi mesi hanno avuto difficoltà a transitare con mezzi agricoli, dagli autotrasportatori e dagli studenti, che con il ritorno al doppio senso vedranno ripristinate le normali fermate del trasporto pubblico. Tutti i disagi sono stati necessari per consentire i lavori di messa in sicurezza del ponte, avviati lo scorso aprile.

Nei giorni scorsi è stato posato il nuovo bitume sul lato destro del ponte, in direzione via Stazione – via Roma. Sono state inoltre riposizionate le barriere e aggiornata la segnaletica orizzontale in prossimità del cantiere, per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti.Gli interventi, però, non sono ancora conclusi. Nei prossimi mesi gli operai dovranno lavorare sul marciapiede laterale e sulle protezioni di sicurezza, mentre proseguiranno anche le lavorazioni nella parte inferiore del ponte per completare l’opera.

La previsione

Per il momento le disposizioni prevedono il ripristino del doppio senso solo fino al 9 gennaio. «La riapertura della due corsie di marcia entro dicembre era auspicata da parte dell’amministrazione comunale e dai cittadini, ma anche da Anas e dalla ditta che hanno recepito la necessità di poter riaprire in tempi celeri e hanno fatto tutto il possibile per un ritorno, seppur parziale, alla normalità», spiega il vice sindaco Giacomo Onnis. «Alla ripresa delle lavorazioni, la ditta proseguirà con il rifacimento del marciapiede sul lato destro del ponte ma, salvo imprevisti ed esigenze del cantiere, verranno confermate queste nuove disposizioni per la circolazione stradale. Siamo certi che lo spegnimento dei semafori e il ripristino del doppio senso di circolazione saranno fondamentali per eliminare le code di veicoli che in questi mesi sono state una costante in prossimità del viadotto».

