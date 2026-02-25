Sul palco di LiveBox c’è Manuela Musio,  cantante di Capoterra 

A Casa Sanremo mostrerà tutta la sua bravura e le doti affinate esibendosi nei locali di tutto il mondo: per Manuela Musio, cantante originaria di Capoterra, la giornata di oggi avrà un sapore particolare. LiveBox è una vetrina promozionale dedicata ai talenti emergenti della musica, organizzata nel corso della settimana del Festival di Sanremo. L’iniziativa si svolge negli spazi di Casa Sanremo, al PalaItalia Enit, e offre ad artisti, cantanti, band e musicisti l’opportunità di esibirsi dal vivo in uno studio professionale appositamente allestito. Durante l’esperienza, i partecipanti registrano performance live di alta qualità e prendono parte a interviste, con successiva diffusione dei contenuti sui canali ufficiali di Casa Sanremo e in diretta streaming. LiveBox non è una competizione e non prevede graduatorie: si configura come uno spazio di promozione, visibilità e networking, pensato per favorire l’incontro tra nuovi talenti e operatori del settore musicale e dello spettacolo. Un contesto professionale che valorizza le capacità artistiche e sostiene la crescita nel panorama musicale contemporaneo.

«Canterò “The Best” di Tina Turner», racconta l’artista sarda, oggi residente in Costa Azzurra, «sarà un’emozione particolare esibirmi nella vetrina promozionale che garantisce la ribalta ai cantanti che non partecipano alla competizione».

L’esordio 30 anni fa, da allora Manuela Musio ha varcato i confini per vivere di musica. «Ho lasciato Capoterra oltre 20 anni fa, inseguendo il sogno di diventare una cantante. Giro il mondo per esibirmi e mi diverto, ho cantato in Svizzera, Svezia, Finlandia, Russia e Stati Uniti. Lavoro in contesti diversi, spazio dal jazz alla musica pop, cantare per il pubblico è una grande gioia. D’estate torno in Sardegna per esibirmi nei locali e negli alberghi di Porto Cervo e Porto Rotondo: esibirmi a Casa Sanremo, che fa da cornice al Festival, sarà una bella soddisfazione».

