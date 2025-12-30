VaiOnline
Torregrande.
31 dicembre 2025

Sul lungomare rifiuti abbandonati e disagi 

Lungomare di Torregrande invaso dai rifiuti: plastica, vetro, lattine, ma soprattutto buste di umido che attirano animali. La mano degli incivili è tornata a colpire.

Fino a ieri, la borgata era tutt'altro che una bella cartolina: i cestini gettacarte, installati dal Comune, vengono utilizzati per smaltire i rifiuti delle abitazioni. Un triste fenomeno che non contribuisce al decoro della marina. Ieri mattina, l'operatore ecologico è arrivato intorno alle 11 e si è trovato di fronte uno spettacolo indecente e non è stato semplice svuotare i cestini. Poi ha dovuto raccogliere anche i rifiuti abbandonati in strada.

Non tutti rispettano il calendario della raccolta porta a porta, preferendo abbandonare i sacchetti nei cestini. Ma non si può escludere che si tratti di persone che arrivano da fuori. «È colpa degli incivili che non rispettano le regole – sostiene l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – Tra questi potrebbe esserci anche qualcuno che non paga la tassa sui rifiuti e, di conseguenza, non ha i mastelli. Questa brutta abitudine danneggia l'immagine della borgata. Ci sono periodi in cui interveniamo anche con più passaggi proprio per evitare questo, ma poi c'è sempre chi non ha il senso civico». I maleducati non temono nemmeno le multe: «Magari sono stati già ripresi dalle nostre telecamere mobili, come è già successo in passato». ( s.p. )

