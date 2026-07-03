Subito scintille in Consiglio comunale «Sicurezza a rischio per la scuola» 

Il clima politico a Elmas si è fatto subito incandescente. Durante la seduta di Consiglio comunale di ieri mattina, convocata per gli adempimenti istituzionali (dalla costituzione dei gruppi alla nomina delle commissioni) l’opposizione ha scelto di alzare il tiro, riportando al centro del dibattito un tema della scorsa legislatura: la messa in sicurezza della sede della Scuola dell’Infanzia Santa Caterina.I consiglieri di minoranza (Fois, Argiolas, Nucifora, Palla e Tambaro) hanno presentato un’interrogazione, incalzando la sindaca Maria Laura Orrù sulla gestione dell’immobile. Al centro delle criticità le infiltrazioni d’acqua e il deterioramento degli infissi, segnalati da mesi dalla dirigenza scolastica. L’opposizione contesta un’inerzia prolungata: «Si rischia di compromettere la sicurezza degli ambienti in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/27», hanno tuonato dai banchi della minoranza, chiedendo conto dei ritardi burocratici e sollecitando una risposta chiara sulle responsabilità amministrative.

RIPRODUZIONE RISERVATA