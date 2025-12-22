«Subito i lavori per la strada» 

Le ultime manutenzioni da parte della Provincia risalgono a circa due anni fa su un tracciato in stato d’abbandono.Ora le condizioni della Cossatzu-Tascusì sono di nuovo critiche fra voragini, pantani e pietrame. Tutti elementi che causano danni alle utilitarie di chi percorre la strada più alta dell’Isola, tradito da cartellonistica e mappe gps.Per l’arteria viaria, dissequestrata nel 2020 dopo una lunga vicenda giudiziaria e al centro di un progetto di rilancio da oltre 6 milioni di euro di Provincia e Ois (Opere e infrastrutture della Sardegna), nelle scorse settimane è arrivata la pubblicazione della gara per l’adeguamento della progettazione.

I Comuni

Il passaggio soddisfa a metà Comuni e imprenditori turistici, preoccupati dal rischio di lungaggini burocratiche e dalle condizioni del tracciato in oltre due chilometri di sterrato. La Provincia è corsa ai ripari rimuovendo i cartelli per Gadoni e Aritzo dal valico di Tascusì, i sindaci chiedono subito le ruspe. «Siamo soddisfatti dell’affido della gara per la progettazione - dice il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis - ma è essenziale si provveda subito agli interventi straordinari. Una soluzione tampone in attesa dell’avvio dei cantieri definitivi, ma che consentirà di percorrere la strada in sicurezza».Dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo: «Siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale che prometteva un passo più veloce verso i cantieri. Gli interventi tampone si sono rivelati poco incisivi. La strada non è transitabile. Non possiamo più perdere tempo».Gli fa eco il sindaco di Gadoni Francesco Peddio: «È un’opera essenziale. Non servono più soluzioni tampone ma cantieri definitivi che la rendano sicura». Si unisce Seulo. «La strada è essenziale - dice il sindaco Enrico Murgia - apprezziamo il lavoro messo in campo, ma aspettiamo ulteriori passi in avanti. Per tanti compaesani, l’unica soluzione per raggiungere Nuoro è la strada di Tonneri».Gli imprenditori turistici Bastiano Frongia e Luisanna Floris, dei ristoranti Is Cubas e Madonna delle Nevi a Tascusì, rilanciano: «Abbiamo perso il conto delle lamentele dei turisti. La strada va per ora tolta dalle mappe gps e rimessa a nuovo con cantieri definitivi».

