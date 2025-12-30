Su Cantaru,  inaugurato il parco giochi  

È stato inaugurato alla vigilia di Natale il parco giochi a Su Cantaru. L’area, grazie a un finanziamento di 140mila euro del Gal, è stata rinnovata e messa in sicurezza. Non solo nuovi giochi ma anche spazi più sicuri e accoglienti: è stato sistemato un tappeto gommato di 400 metri quadrati, che oltre ad attenuare possibili cadute consentirà al Comune un risparmio sulla manutenzione del verde.

Il taglio del nastro è stato affidato all’assessora Laura Manca, soddisfatto anche il sindaco Stefano Licheri: «Il tappetto è stato realizzato con gomma riciclata e questo ci consente di sottolineare il valore del riciclo e trasmetterlo ai più giovani». Il parco è dotato di fari per l’illuminazione e di un impianto di videosorveglianza. Un valore aggiunto visto che in passato, in più occasioni lo spazio di Su Cantaru è stato preso di mira dai vandali. ( a.o. )

