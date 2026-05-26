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La vertenza.
27 maggio 2026 alle 00:22

Su Berrinau, la discarica può passare al Comune

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Per la discarica di Su Berrinau arriva il passo atteso da tempo. La giunta guidata dal sindaco Emiliano Fenu, nei giorni scorsi, ha approvato la definizione transattiva della vertenza sui terreni su cui sorge l'impianto e ha aperto così la strada verso l'acquisizione dell'area.

Il passaggio consente di portare a termine l'iter per avviare gli interventi di chiusura definitiva, copertura finale e ripristino ambientale del sito. Il costo dell'operazione è di 400mila euro, coperta per intero da un finanziamento regionale destinato al Comune di Nuoro. Con la delibera, si chiude un capitolo ampiamente discusso dalla politica e dagli operatori del settore edile. La chiusura della discarica, avvenuta il 2 luglio di due anni fa, aveva portato grossi disagi sia in termini economici sia organizzativi e gli imprenditori edili si trovarono costretti a conferire gli inerti a chilometri di distanza. A metà aprile di quest'anno si è poi dato il via alla bonifica per l'inquinamento delle falde acquifere: le analisi avevano rilevato nel sottosuolo concentrazioni (oltre soglia consentita) in particolare di nichel, nitriti e fluoruri. Ora, con l'acquisizione dell'area, si giunge alla fase finale con la "rinaturalizzazione" del sito.

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