Studenti da mezzo mondo: «Qui il cuore del Mediterraneo» 

«Non siamo periferia ma il centro del Mediterraneo». Con queste parole la prorettrice alle Relazioni Internazionali Alessandra Carucci ha spiegato il ruolo dell’Università di Cagliari nel panorama della mobilità internazionale durante l’incontro “Erasmus Christmas day” che si è tenuto nell’aula magna della facoltà di Ingegneria nei giorni scorsi.

La Sardegna non è più solo un punto di arrivo, ma un nodo centrale del Mediterraneo educativo: corsi completamente in inglese, percorsi a doppio titolo con atenei stranieri e progetti transnazionali come Safe, Unimed e Educ. E i numeri lo dimostrano: nel 2024/25 sono arrivati per studio o tirocinio a Cagliari 700 studenti, mentre ne sono partiti circa 800, «e i numeri di quest’anno saranno più alti» aggiunge la prorettrice. La meta più richiesta è la Spagna, e il 17 dicembre è stato ufficializzato il ritorno del Regno Unito nel progetto Erasmus.

Le storie

Archange, 27 anni, della Repubblica Centrafricana, frequenta Ingegneria ambientale: «Ho studiato cinque anni in Marocco e grazie a una borsa di studio sono venuto qui. La vita è più cara, ma il clima, la cultura e la gentilezza dei colleghi e dei professori rendono tutto più facile. Dopo la laurea vedrò se restare o tornare nel mio paese». Carla, studentessa di architettura, nata in Germania da padre sardo e madre argentina, ha scoperto a Cagliari radici familiari e culturali, che prima conosceva solo a distanza, grazie al progetto Generazione Unica: «Abbiamo sempre avuto un po’ di Sardegna a casa. Qui ho trovato una parte della mia famiglia e ho imparato quanto la Sardegna sia amata anche all’estero».Ma non c’è solo Erasmus: l’Ateneo seleziona ogni anno due studenti rifugiati attraverso il progetto Unicore, giunto alla sesta edizione. Quest’anno due giovani su duecento domande, uno dal Sud Sudan e uno dall’Eritrea, provenienti da campi in Uganda. «La selezione è competitiva — spiega Carucci — ma vogliamo garantire che chi arriva possa contare su percorsi di formazione di qualità e supporto continuo».

Centro di attrazione

Secondo la prorettrice, la Sardegna ha tutte le carte per diventare un centro di attrazione internazionale: «La posizione nel Mediterraneo, le collaborazioni con università di Tunisia, Marocco e altri Paesi, e i corsi internazionali mostrano che non siamo periferia, ma protagonisti». In questo contesto, anche i corsi di laurea interamente in inglese rappresentano un valore aggiunto per gli studenti: «Imparare la lingua significa prepararsi al mercato globale» conclude Carucci.

