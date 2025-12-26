Strisce rialzate, pedoni più sicuri 

Li avevano chiesti a gran voce e alla fine sono stati accontentati. Il Comitato spontaneo di Quartello aveva tra i suoi punti fermi la richiesta di attraversamenti pedonali rialzati nel secondo tratto di via Fiume. Per questo erano state anche raccolte firme e inviate petizioni e nel frattempo un ragazzo aveva perso la vita investito da un camion mentre attraversava sulle strisce.

Ma adesso gli attraversamenti pedonali in via Fiume, uno all’altezza di via Generale Dalla Chiesa e uno verso la rotatoria di Margine Rosso, sono una realtà non solo per consentire ai pedoni di attraversare in condizioni di maggiore sicurezza ma anche per indurre le auto, che lì sfrecciano anche a 140 chilometri orari a rallentare. «Finalmente siamo davvero contenti». dice Anna Sarritzu mentre transita nella zona. «Questa è una strada ad alta densità di traffico, soprattutto adesso che c’è anche il market e poi c’è il parco dove vanno tanti. Attraversare era un rischio enorme». (g. da.)

