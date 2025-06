Strisce pedonali pericolose: è allarme 

Pedoni a rischio nelle strade cittadine. Tutta colpa di strisce pedonali sistemate in incroci con poca visibilità dove c’è il concreto pericolo di essere investiti.

È il caso ad esempio dell’attraversamento tra via Porcu e via Marconi dove i residenti della zona chiedono di effettuare delle modifiche.«Più volte ho rischiato di essere investita», racconta Mariella Asunis, «le auto arrivano a tutta velocità da piazza Azuni e non vedono chi sta passando perché ci sono anche i parcheggi nell’incrocio. Nessuno si ferma e io credo che quelle strisce lì non vadano bene». Dello stesso avviso è anche Antonio Corona: «Basterebbe spostare l’attraversamento qualche metro più avanti e non ci sarebbero questi problemi. Ne va della sicurezza delle persone». Stessa cosa in via Pola all'incrocio con piazza Dessì. Tra l’altro ci sono ancora strade dove le strisce sono quasi cancellate dall’usura e dal continuo passaggio delle auto come in via La Marmora.

