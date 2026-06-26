Strisce cancellate, investita una ragazza 

È stata investita da uno scooter in via Pergolesi all’altezza di via Rossini. L’incidente è accaduto ieri mattina proprio nella strada in cui sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che sta facendo discutere residenti e commercianti. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe attraversato in un punto dove le strisce pedonali a terra sono state cancellate per il rifacimento dell’asfalto, ma non sono state ancora ritracciate. Il cartello dell’attraversamento pedonale però è rimasto e lì, anche ieri, in tanti hanno continuato a passare per andare dal lato opposto. Come se non bastasse, il conducente dello scooter non si è fermato per prestare i primi soccorsi ma è fuggito subito dopo lo scontro. Fortunatamente le conseguenze per la giovane non sarebbero state gravi. È stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118 in codice giallo, giunta immediatamente sul posto. In via Pergolesi è arrivata successivamente anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e ricostruire l’accaduto. Gli agenti sono al lavoro per rintracciare il responsabile dell’investimento.

La paura

Dopo l’episodio, i residenti e i commercianti si confermano preoccupati per la situazione. «Da due giorni hanno tracciato la segnaletica della pista ciclabile e dei parcheggi, peraltro molto stretti, ma non le strisce pedonali», racconta Alessandro Turri, titolare di Alex Cafè, il bar che dista pochi metri dal punto in cui ieri è stata investita la giovane. «Si parla tanto di sicurezza e poi non tracciano le strisce pedonali», aggiunge, «in generale siamo spaventati per questi lavori, ne stiamo risentendo anche a livello economico». È dello stesso avviso Debora Trogu, titolare di Modè: «Da quando sono iniziati i cantieri ci vengono a trovare sempre meno clienti».

I parcheggi

«Sono sparite le strisce blu, per noi sarà ancora più complicato trovare parcheggio», dice sconsolato un residente. «Li hanno tracciati ieri, ma non si capisce se siano a pagamento o meno». «Mancano gli stalli per i disabili e per il carico-scarico», sottolinea invece Alessandro Turri. È l’assessore alla mobilità e infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, a far chiarezza sulla situazione e sul futuro in via Pergolesi: «I lavori non sono finiti e la tracciatura è in corso», spiega, «naturalmente saranno tracciate anche le strisce pedonali». E per quanto riguarda i parcheggi: «La prima strisciata è sempre bianca, serve per tracciare. Poi ogni singolo parcheggio specifico verrà ripassato con il colore adatto. Anche in via Cornalias, appena terminata, sono state tracciate prima le strisce bianche e poi la definizione successiva con i colori corretti».

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