Strangola la compagna che l’aveva denunciato, poi si impicca 

Venezia. L’ha uccisa la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento. Poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti non hanno dubbi: Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Camponogara. I carabinieri l’hanno trovata domenica sera, dopo che la madre aveva a lungo bussato alla sua porta e le aveva telefonato inutilmente. Intanto a poca distanza, a Dolo, il suo assassino veniva ritrovato impiccato nella sua abitazione. Keber ad aprile aveva già aggredito Tania Terrin, lei lo aveva denunciato e la Procura aveva aperto un fascicolo per maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia di lei. Dopo l’aggressione Terrin aveva perso i sensi, poi era andata in ospedale. Dopo l’episodio di aprile aveva mandato ai vicini la foto di Dino Keber con un messaggio: «Se viene questa persona non apritegli». In quell’occasione che si era aperta con qualche altra condomina. «Aveva detto: “Me lo trovo spesso sotto casa”», racconta una vicina. Poi non si erano registrati altri episodi di violenza, recentemente Terrin aveva detto che si era vista con l’ex e avevano parlato tranquillamente. Ma sua madre, Marinella Forner, domenica sera diceva: «Sette o otto volte siamo state dai carabinieri. Mia figlia l’ha anche querelato. Doveva starle distante ma poi al massimo dopo un mese ritornava a farsi vivo. Sentivo, da madre temevo che prima o poi sarebbe successo qualcosa. Ai carabinieri chiedo di dire alle donne che denunciano che si facciano la valigia, che lascino tutto, la casa e il lavoro e che spariscano. Perché non c’è altro modo di proteggere una donna che denuncia il suo ex compagno che la molesta».

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