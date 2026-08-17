Rischia di annegare: grave Trepy 

Ha rischiato di affogare in piscina ed è stato salvato da un suo compagno di squadra. Yael Trepy, attaccante 20enne del Cagliari, è ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un incidente avvenuto in una villa di Baja Sardinia, dove stava trascorrendo alcuni giorni liberi prima di riprendere gli allenamenti. Parigino, quarto di altrettanti figli maschi, è arrivato nell’Isola a 16 anni e aveva segnato all’esordio in A contro la Cremonese a gennaio.

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