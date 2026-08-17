Nell’Isola resta il grande caldo 

Temporali, maltempo e calo momentaneo delle temperature sono in arrivo in buona parte della Penisola, ma non in Sardegna, dove rimarrà il grande caldo, anche se si prevede qualche acquazzone pomeridiano.

La perturbazione

Dopo il caldo e la siccità, arriva il maltempo. Come annunciato nei giorni scorsi, la perturbazione scesa da nord ha portato un netto calo delle temperature nelle città alle prese con l’afa. Di pari passo, però, la grande quantità di energia termica e di umidità accumulata nelle settimane scorse sta favorendo temporali e rovesci, in molti casi accompagnati da fulmini. Come quelli che hanno ucciso due escursionisti e tenuto con il fiato sospeso gli abitanti della costa livornese, dove ne sono caduti ben 21mila in sole sei ore.

Mentre è già scattata l'allerta meteo in Campania e in Liguria. L'anticiclone subtropicale, che ha portato a picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna e oltre i 40 in diverse città, da Terni a Firenze, è stato ridimensionato dal passaggio temporalesco che ha interessato soprattutto il Nord-Est, il Levante ligure e l'alta Toscana, con rovesci che oggi scenderanno verso Sud, accompagnati da possibili grandinate.

Nessuna delle 27 grandi città monitorate dal bollettino del ministero della Salute prevede un bollino rosso per l’afa oggi o domani.

Nell’Isola

Secondo il bollettino dell'Arpas, oggi nel complesso ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti. Le temperature minime saranno stazionarie, in leggero aumento sul nord-ovest e sul Campidano; le massime stazionarie, in leggero aumento sul nord-est dell'Isola e in prossimità del Golfo di Cagliari. Venti: moderati da ovest nord-ovest in attenuazione serale; forti da ovest fino alla tarda mattinata nelle Bocche di Bonifacio, sui crinali e le coste del settore orientale; localmente forti sul sud dell'Isola nel pomeriggio. Mari: mossi nei settori orientali, molto mossi altrove.

Oggi si registreranno 39 gradi a Cagliari, 37 a Quartu, 36 a Olbia e Iglesias e 35 a Sanluri e Carbonia. Valori più contenuti nel nord-ovest, con 32 gradi a Sassari e 33 ad Alghero.

Domani il quadro cambierà solo parzialmente. Giovedì e venerdì invece le temperature minime saranno in aumento in entrambe le giornate; le massime saranno in aumento, non si esclude un ritorno ai 40 gradi.

La tendenza

In generale – spiega il meteorologo Alessandro Gallo – è in arrivo aria relativamente più fresca dall’Atlantico verso l’Europa centro-orientale e Balcani. La bassa pressione atlantica scorre sulle regioni nord peninsulari, e darà una moderata instabilità, con le temperature su entrambi i valori in diminuzione e precipitazioni intermittenti che localmente potrebbero assumere carattere temporalesco con locali grandinate.

Le regioni del centro sud, al momento, rimangono lungo la linea di confine tra il subtropicale africano, in piena dinamica sulla penisola Iberica, dove le massime potrebbero registrare anomalie sopra i 7 gradi nelle medie di stagione.

Sulla nostra Isola – prosegue l’esperto – la tendenza non indica significative variazioni; nuvolosità cumuliforme durante le ore pomeridiane che potrebbe favorire l’innesco dei temporali di calore anche con grandine. Nubi medie in transito attese per giovedì con scarsa probabilità di pioggia ed un fine settimana con probabile transito di nubi medio alte e locali velature.

Nella tendenza del fine settimana sulla nostra regione – continua Gallo – potrebbe prevalere una circolazione dei venti da scirocco. Nella media tendenza l’attesa diminuzione significativa delle temperature su entrambi i valori è attesa dal 27 agosto circa.

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