31 dicembre 2025 alle 00:37

“Stranger Things” 

Finale tra le polemiche per la serie tv “Stranger Things”: a molti fan non è piaciuta la conclusione dell'ultimo episodio distribuito su Netflix per Natale in cui Will fa coming out con un lungo monologo davanti alla madre Joyce Byers e agli amici del cuore.

Troppo woke per alcuni, troppo lungo per altri, ma soprattutto non una sorpresa in un momento in cui la maggior parte degli spettatori si aspettava uno sviluppo al cardiopalma in grado di tenere alta la tensione in vista della puntata in onda su Netflix la notte di Capodanno in cui i ragazzi di Hawkins si scontreranno con il mostro Vecna, determinato a distruggere il mondo con le armi del controllo mentale e il suo esercito di Demogorgon.

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 