Finale tra le polemiche per la serie tv “Stranger Things”: a molti fan non è piaciuta la conclusione dell'ultimo episodio distribuito su Netflix per Natale in cui Will fa coming out con un lungo monologo davanti alla madre Joyce Byers e agli amici del cuore.
Troppo woke per alcuni, troppo lungo per altri, ma soprattutto non una sorpresa in un momento in cui la maggior parte degli spettatori si aspettava uno sviluppo al cardiopalma in grado di tenere alta la tensione in vista della puntata in onda su Netflix la notte di Capodanno in cui i ragazzi di Hawkins si scontreranno con il mostro Vecna, determinato a distruggere il mondo con le armi del controllo mentale e il suo esercito di Demogorgon.