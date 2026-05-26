Strade vietate ai trattori, polemica in Consiglio 

Si accende la polemica sull’ordinanza del servizio di vigilanza che vieta il transito alle macchine agricole con massa superiore a 5 tonnellate, nelle vie Leonardo, Dante, Goldoni e Oristano. Sulla questione con un’interpellanza urgente rivolta alla presidente del consiglio comunale Cossu e al sindaco Altea sono intervenuti i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Ennas (primo firmatario), Canargiu, Casu, Orrù, Mamusa e Cruccu. «Vogliamo sapere se è stata fatta una valutazione preventiva con gli operatori agricoli e la consulta Ambiente e Agricoltura. Inoltre va considerato il grande disagio per gli operatori agricoli dal momento che è stata individuata una sola strada alternativa per raggiungere l’impianto di biomassa in località Colarvigu. Chiediamo se non sia il caso di sospendere l’ordinanza per permettere un approfondimento sulle ripercussioni e trovare soluzioni alternative che arrechino minore disagio e diseconomie gravanti sul reddito delle famiglie degli agricoltori». Per il consigliere Ennas l’ordinanza crea molti disagi: «Non tiene conto dei disagi economici e logistici, nonché all'impresa di biomassa che ha investito nel nostro comune. Il deterioramento delle strade è fisiologico, quando si manifesta é dovere delle istituzioni intervenire per competenza, ma la viabilità urbana e rurale è in pessime condizioni anche per cause indirette».

RIPRODUZIONE RISERVATA