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San Gavino.
27 maggio 2026 alle 00:24

Strade vietate ai trattori, polemica in Consiglio 

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Si accende la polemica sull’ordinanza del servizio di vigilanza che vieta il transito alle macchine agricole con massa superiore a 5 tonnellate, nelle vie Leonardo, Dante, Goldoni e Oristano. Sulla questione con un’interpellanza urgente rivolta alla presidente del consiglio comunale Cossu e al sindaco Altea sono intervenuti i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Ennas (primo firmatario), Canargiu, Casu, Orrù, Mamusa e Cruccu. «Vogliamo sapere se è stata fatta una valutazione preventiva con gli operatori agricoli e la consulta Ambiente e Agricoltura. Inoltre va considerato il grande disagio per gli operatori agricoli dal momento che è stata individuata una sola strada alternativa per raggiungere l’impianto di biomassa in località Colarvigu. Chiediamo se non sia il caso di sospendere l’ordinanza per permettere un approfondimento sulle ripercussioni e trovare soluzioni alternative che arrechino minore disagio e diseconomie gravanti sul reddito delle famiglie degli agricoltori». Per il consigliere Ennas l’ordinanza crea molti disagi: «Non tiene conto dei disagi economici e logistici, nonché all'impresa di biomassa che ha investito nel nostro comune. Il deterioramento delle strade è fisiologico, quando si manifesta é dovere delle istituzioni intervenire per competenza, ma la viabilità urbana e rurale è in pessime condizioni anche per cause indirette».

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