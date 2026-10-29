Strade pericolose, sul tavolo 12 milioni 

Sei milioni di euro per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali del Medio Campidano nei prossimi tre anni, due per ciascun anno. Fondi della Regione in base alla rete complessiva di 335 chilometri. Lo stanziamento porta così a 12 milioni le risorse nelle casse della Provincia. Inoltre sono previsti 460 mila euro per favorire l’occupazione. «La programmazione pluriennale», comunica l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, «consente agli enti di disporre di un quadro finanziario definito per le attività di manutenzione ordinaria».

Il piano

Le risorse saranno spalmate in maniera equa su tutte le strade. Non a caso, con la rinata Provincia a settembre dello scorso anno, le richieste dei 28 sindaci del territorio hanno evidenziato la necessità di una viabilità sicura. Oltre al rifacimento del manto stradale, la nuova segnaletica orizzontale e verticale, segnalimite rifrangenti per la visibilità di notte, sotto la lente d’ingrandimento c’è la mancata manutenzione: in primo luogo le cunette che necessitano interventi di estrema urgenza, intanto perché impediscono il corretto deflusso delle acque piovane, causando allagamenti della carreggiata e cedimenti strutturali; poi perché sono un ricettacolo di rifiuti, offrendo un’immagine poco decorosa. Infine il taglio dell’erba ai bordi della carreggiata: già la scorsa primavera si erano sollevate polemiche per i rischi in prossimità di curve e incroci.

Il decoro

Sullo stato di incuria in cui versano i 335 chilometri, il neo presidente della Provincia, Francesco Sanna, afferma: «Strade sicure non vuol dire solo asfalto, è importante anche il decoro inteso sia come strumento di sicurezza sia come abbellimento di percorsi panoramici a fini turistici. Penso alla pulizia costante delle cunette, al taglio dell’erba alta, non si può aspettare luglio ed agosto quando gli incendi estivi bruciano anche i campi coltivati, infine ci sono i rami che sporgono sul tracciato. Così tanti soldi per le manutenzioni non si erano visti, presto i progetti e l’avvio delle opere». Un’urgenza dettata dagli elementi sull’incidentalità, in un territorio che in questi ultimi mesi ha portato via quattro giovani mentre rientravano a casa dal lavoro.

Le altre risorse

In arrivo dalla Regione anche 460 mila euro, nell’ambito della promozione di occupazione attraverso la pulizia, manutenzione e decoro delle strade provinciali, comunali e intercomunali, gestiti dall’Aspal che ha approvato l’avviso pubblico per la presentare i progetti.

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