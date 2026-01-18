«Strade dissestate e a rischio chiusura» 

Il nuovo anno non ha portato novità sul fronte della viabilità nel Sarcidano. Le criticità che hanno accompagnato il 2025 sembra restino le stesse almeno per questo inizio d’anno. Fra le strade più pericolose c’è quella che collega Isili con Escolca e Gergei e con la Marmilla. Difficile da gestire la condizione delle due strade di accesso al centro abitato di Serri dalla Statale 128 e poi la bretella della zona industriale Perd’e Cuaddu di Isili, via d’accesso per tanti paesi della Barbagia verso Cagliari. Situazioni che con l’andar del tempo hanno accentuato la pericolosità a danno degli automobilisti che ogni giorno la percorrono e dei mezzi pubblici che trasportano studenti e pendolari.

La situazione

Eppure i soldi per intervenire ci sono e presto qualche cantiere verrà avviato. Un esempio? A Isili, grazie ad un finanziamento regionale di 100mila euro, si comincerà con la manutenzione e pulizia delle banchine e delle cunette, la rimozione della vegetazione infestante e il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro della carreggiata verranno fatto dal comune. «Si tratta di un’azione concreta e necessaria – dichiara il sindaco Luca Pilia – che rientra nell’impegno dell’Amministrazione comunale per la cura del territorio . Una rete viaria efficiente e sicura è fondamentale per lo sviluppo e per la qualità dei servizi offerti dal nostro territorio. Restano invece le criticità riguardanti la strada Gergei-Isili , ora di competenza della Città metropolitana di Cagliari. Più volte i Comuni interessati hanno sollecitato interventi».

La Provinciale

Si parla di lavori necessari per oltre due milioni di euro per la Provinciale 118, in cassa ci sono due finanziamenti.

«Il Comune di Gergei», ha detto il sindaco Rossano Zedda, «è beneficiario di un vecchio contributo regionale di tre anni fa per la sistemazione di alcuni tratti della strada, il passaggio della fibra ottica ha messo in luce che alcuni punti sono a rischio frana e pertanto la progettazione si è fermata».

Tecnici in campo dunque, ingegneri e geologi per capire quali sono i reali problemi e dove intervenire. «Stiamo lavorando», ha detto Zedda «di concerto con Regione e Provincia, confidiamo di avere a breve il progetto così da cominciare i lavori d’estate. È una strada al limite della chiusura, è pericolosissima».

L’allarme

«La viabilità del territorio», ha aggiunto Eugenio Lai, sindaco di Escolca, «sta peggiorando, oltre alla Provinciale 118 versano in condizioni di pericolosità la Siurgus Donigala-Orroli e la Nuragus-Genoni dove sono presenti avvallamenti preoccupanti, ci sono risorse stanziate, serve celerità nel spenderle».

L’ex provincia del Sud Sardegna aveva stanziato 300mila euro anche per la Provinciale 117 eppure nonostante i solleciti del sindaco di Serri Samuele Gaviano non ci sono state risposte. Buche, restringimento di carreggiate, frane, questa è la reale condizione della strada. «La situazione è allarmante» ha detto Gaviano, «la Provinciale è l’unica via di accesso al centro abitato ed è quotidianamente percorsa dai residenti e dai numerosi visitatori che ogni anno raggiungono il paese per la presenza del Santuario nuragico di Santa Vittoria».

