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Sestu.
18 settembre 2026 alle 00:23

Strade disastrate, presto il nuovo asfalto 

Sul tavolo mezzo milione di euro. Cossa: «Partiremo dalla rotatoria sulla ex 131» 

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Sestu mette in campo mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria delle strade. Il Comune ha affidato i lavori previsti dall’appalto avviato lo scorso anno, facendo così avanzare un intervento programmato da tempo.

Il via dalla ex 131

«Partiamo da uno dei punti che più di tutti, ogni giorno, mette alla prova la pazienza degli automobilisti: la parte più compromessa della rotatoria di ingresso a Sestu sulla ex Strada Statale 131» annuncia il primo cittadino Michele Cossa. «A fine settembre sarà oggetto di un primo intervento di sistemazione, insieme ad altri punti che presentano particolari criticità. I tempi delle procedure amministrative spesso sono insopportabilmente lunghi, ma finalmente siamo arrivati al traguardo e possiamo passare dalle carte ai cantieri».

Ora la Giunta ha concluso la procedura per l’affidamento dei lavori che sono stati aggiudicati dalla Lsa Costruzioni Srl. Tra la fine di ottobre e i primi di novembre partirà il piano di manutenzione da 500mila euro, che consentirà di intervenire su diverse strade.

La mappa

Nel complesso sono individuati 15 interventi. Tra i più rilevanti in termini economici c’è quello in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Picasso e l’intersezione con via Morandi per il quale è prevista una spesa di oltre 116 mila euro. Seguono via Marconi con poco meno di 75 mila euro e via Scipione con quasi 69 mila euro. Il programma comprende anche le vie Gagarin, Genova, Buozzi (nel tratto tra via Costa e via Santi), Roma e vico Brigata Sassari all’altezza di via Asiago. La seconda parte del progetto invece riguarda altri sette punti: via Asproni, via Sant’Isidoro, via Nuoro e i vicoli, via Santa Caterina, l’intersezione tra via Monserrato, piazza sant’Antonio e via Cagliari e i ponti Sant’Antonio e San Pietro dove è prevista la sostituzione degli assi che permettono alla struttura di assorbire i movimenti e dilatazioni.

I tempi

Al momento non è stato ancora definito il cronoprogramma dei lavori. Restano quindi da stabilire le date dell’avvio degli interventi e la successione delle opere nelle diverse aree. «La manutenzione delle strade è una delle questioni sulle quali i cittadini ci chiedono risposte concrete» chiude Cossa, «Non possiamo sistemare tutto contemporaneamente, ma possiamo programmare gli interventi, stabilire le priorità e procedere con l’obiettivo di avere strade più sicure, più decorose e più confortevoli per chi ogni giorno si muove a Sestu. Ora finalmente cominciamo a vedere i risultati».

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