VaiOnline
Ciclismo.
08 marzo 2026 alle 00:21

Strade Bianche, super Pogacar 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Siena. E sono quattro, in cinque anni, tre di fila. Tadej Pogacar conferma lo straordinario feeling con la Strade Bianche (che non a caso gli ha dedicato il settore sterrato di Colle Pinzuto) dominando alla sua maniera la ventesima edizione: con una fuga da lontano. Come già aveva fatto nel 2022 e nel 2024, è partito sul settore di Monte Sante Marie, quando a Piazza del Campo mancavano ancora 78,5 km. Arrivederci, e tanti saluti. L'unico a rischiare di stargli dietro è stato Paul Seixas, il 19enne della Decathlon che in Francia già coccolano come nuovo “Messia” delle due ruote. Alla fine è lui secondo, davanti all’astro nascente messicano Isaac del Toro, compagno di “Pogi” nella UEmirates. Fuori dai primi cinque sia Tom Pidcock, secondo lo scorso anno e stavolta settimo, sia Wout Van Aert, decimo. Migliore degli italiani Andrea Vendrame, 16°, poi Filippo Zana (vincitore del Giro della Sardegna), 19°. Fiato sospeso fino all'ultimo, invece, nella corsa femminile: sprint a quattro con la svizzera Elise Chabbey, che precede Kasia Niewiadoma, Franziska Koch e una generosa Elisa Longo Borghini: «Ma è meglio provarci al 100% e perdere tutto che non provarci ed arrivare seconda».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas