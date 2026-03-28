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Monserrato
29 marzo 2026 alle 00:25

Strade allagate a Su Tremini dopo le piogge 

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Momenti di apprensione ma nessun danno, in località Su Tremini, dopo il forte acquazzone che si è abbattuto sulla frazione nella serata di venerdì. L’acqua ha infatti iniziato ad accumularsi nelle strade, formando una vasta pozzanghera profonda circa 15 centimetri e spingendo il sindaco Tomaso Locci a richiedere l’intervento degli organi di protezione civile per la gestione del rischio idrogeologico. Sul posto sono quindi arrivati i volontari dell’associazione “Maestrale” e gli agenti della Polizia locale, per garantire la sicurezza degli abitanti colpiti dall’improvviso allagamento. Per fortuna, a fine serata non si sono registrati problemi seri per i cittadini o le loro abitazioni. Resta comunque un certo livello di disagio per i residenti, che ancora per qualche giorno saranno costretti a uscire di casa con gli stivali: sulle strade ancora non asfaltate – i piani di risanamento arriveranno solo con l’approvazione del Puc – è rimasta un’importante quantità di fango e pozzanghere. (d. l.)

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