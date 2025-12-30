VaiOnline
Quartiere del Sole.
31 dicembre 2025 alle 00:40

Strade al buio e blackout: «Una settimana di disagi, a rischio anche la sicurezza» 

Diverse zone coinvolte dai disservizi Il Comune: al lavoro per riparare i guasti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da giorni il Quartiere del Sole è immerso nell’oscurità. Lampioni spenti, corrente che va e viene, strade al buio nelle ore serali e notturne. La segnalazione arriva direttamente dai residenti, che parlano di una situazione che dura ormai da almeno una settimana e che sta creando disagi e timori per la sicurezza.«In alcune vie non si vede niente», racconta Francesca Barbone, residente della zona. «Via Favonio e via S’Arrulloni sono completamente buie. La notte della vigilia era tutto spento. Inoltre domenica sera volevo fare benzina ma era tutto chiuso e senza corrente, probabilmente collegato allo stesso problema dell’illuminazione pubblica». Barbone segnala continui sbalzi di elettricità: «Ieri, persino all’ora di pranzo, la corrente andava e veniva».

Le criticità

Le proteste si moltiplicano anche sui social. Sulla pagina Facebook “Vivere al Quartiere del Sole” diversi residenti denunciano la mancata illuminazione stradale. Oltre a via Favonio e via S’Arrulloni, vengono segnalate criticità anche in via Scirocco, via Garbino e via Grecale. «Il quartiere è al buio», scrivono. A confermarlo è anche Lorenzo Spanedda, che vive nella zona: «Da circa una settimana vengono segnalate strade che restano completamente senza luce. L’interruzione della corrente elettrica di qualche giorno fa è stata occasionale e ha avuto durate diverse, ma il problema dei lampioni spenti va avanti da giorni». E aggiunge: «Non è una questione di età o di comodità, riguarda tutti. È un problema di sicurezza. L’inizio di via S’Arrulloni ha i lampioni spenti la notte e accesi di giorno da più di una settimana».

Le segnalazioni

Non è solo un disagio quotidiano. Il Quartiere del Sole è già stato più volte teatro di incidenti stradali e l’assenza di illuminazione potrebbe aggravare la situazione.Sul caso è intervenuto anche Giovanni Porrà, presidente della commissione comunale Bilancio: «Ho segnalato personalmente il problema. Inizialmente è stata ripristinata l’illuminazione in via Favonio fino alla traversa di via Africo. Mi è stato assicurato che la situazione dovrebbe essere risolta definitivamente nei prossimi giorni». Dal Comune arriva una ulteriore conferma. «Ci sono guasti in diverse zone della città che gli uffici stanno sistemando», spiega la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Francesca Mulas Fiori. «Il problema al Quartiere del Sole va avanti da circa una settimana e capisco bene il disagio dei cittadini: restare al buio fa sentire le persone poco sicure».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 