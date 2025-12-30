Strade al buio e blackout: «Una settimana di disagi, a rischio anche la sicurezza» 

Da giorni il Quartiere del Sole è immerso nell’oscurità. Lampioni spenti, corrente che va e viene, strade al buio nelle ore serali e notturne. La segnalazione arriva direttamente dai residenti, che parlano di una situazione che dura ormai da almeno una settimana e che sta creando disagi e timori per la sicurezza.«In alcune vie non si vede niente», racconta Francesca Barbone, residente della zona. «Via Favonio e via S’Arrulloni sono completamente buie. La notte della vigilia era tutto spento. Inoltre domenica sera volevo fare benzina ma era tutto chiuso e senza corrente, probabilmente collegato allo stesso problema dell’illuminazione pubblica». Barbone segnala continui sbalzi di elettricità: «Ieri, persino all’ora di pranzo, la corrente andava e veniva».

Le criticità

Le proteste si moltiplicano anche sui social. Sulla pagina Facebook “Vivere al Quartiere del Sole” diversi residenti denunciano la mancata illuminazione stradale. Oltre a via Favonio e via S’Arrulloni, vengono segnalate criticità anche in via Scirocco, via Garbino e via Grecale. «Il quartiere è al buio», scrivono. A confermarlo è anche Lorenzo Spanedda, che vive nella zona: «Da circa una settimana vengono segnalate strade che restano completamente senza luce. L’interruzione della corrente elettrica di qualche giorno fa è stata occasionale e ha avuto durate diverse, ma il problema dei lampioni spenti va avanti da giorni». E aggiunge: «Non è una questione di età o di comodità, riguarda tutti. È un problema di sicurezza. L’inizio di via S’Arrulloni ha i lampioni spenti la notte e accesi di giorno da più di una settimana».

Le segnalazioni

Non è solo un disagio quotidiano. Il Quartiere del Sole è già stato più volte teatro di incidenti stradali e l’assenza di illuminazione potrebbe aggravare la situazione.Sul caso è intervenuto anche Giovanni Porrà, presidente della commissione comunale Bilancio: «Ho segnalato personalmente il problema. Inizialmente è stata ripristinata l’illuminazione in via Favonio fino alla traversa di via Africo. Mi è stato assicurato che la situazione dovrebbe essere risolta definitivamente nei prossimi giorni». Dal Comune arriva una ulteriore conferma. «Ci sono guasti in diverse zone della città che gli uffici stanno sistemando», spiega la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Francesca Mulas Fiori. «Il problema al Quartiere del Sole va avanti da circa una settimana e capisco bene il disagio dei cittadini: restare al buio fa sentire le persone poco sicure».

