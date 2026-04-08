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San Michele.
09 aprile 2026 alle 00:14

Stop al potabilizzatore, domani mezza città rischia di restare senz’acqua 

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Disagi in vista domani in mezza città per un blackout programmato che interesserà la zona di via Cornalias dove è presente anche il potabilizzatore di San Michele. Lo stop all’erogazione dell’energia elettrica dalle 14,30 alle 21,30 potrebbe infatti lasciare senza acqua centinaia di utenti. Per questo i tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano di emergenza: saranno attivate fonti alternative di alimentazione elettrica per consentire in parte la produzione di acqua potabile, e in contemporanea saranno effettuate delle manovre nell’acquedotto per sfruttare l’acqua prodotta dall’altro grande potabilizzatore dell’area metropolitana, quello del Simbirizzi, che garantirà un’ulteriore integrazione.

L’impianto di San Michele serve tutta la parte occidentale della città ma anche i Comuni di Elmas, Monserrato e Selargius, dove si cercherà di intervenire con le scorte accumulate nei rispettivi serbatoi. Misure che potrebbero però non bastare: «In funzione dei consumi e dei tempi di riavvio dell’energia elettrica dalla rete principale – fa sapere Abbanoa –, in serata potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati e nei piani superiori dei palazzi».

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