Stefano Saiu vince al quarantesimo palio dell’Assunta 

Stefano Saiu firma il quarantesimo palio dell'Assunta a Orgosolo. È Stefano Saiu, in sella a Boatoromano, il vincitore della 40esima edizione del palio dell'Assunta di Orgosolo che si è tenuto ieri sera al Galoppatoio comunale. Secondo posto per Fallabella, montata da Nanni Cabitza. La manifestazione, organizzata dall'associazione Ippica orgolese, ha celebrato il traguardo delle quaranta edizioni con un montepremi totale di 25mila euro: 16mila al vincitore, 5mila al secondo, 2mila 500 al terzo e 1500 al quarto.

Tra i protagonisti ci sono stati diversi nomi conosciuti anche agli appassionati di piazza del Campo a Siena: Alessio Migheli, Paolo Mureddu, Gian Luca Fais, Andrea Fele. Nella prima batteria hanno corso anche Giurainfalsu di Alessio Migheli, Fucecchio di Paolo Mureddu, Golden Age di Francesco Pira e Miss de la Brunie di Andrea Fele. La seconda batteria ha visto in campo Fuidi con Pasquale Salis, Si You Soon con Nanni Cabitza, Eternit con Stefano Calaresu, Maleo con Gian Luca Fais e Gemma de Nule con Riccardo Maloccu. Nella terza, oltre a Fallabella di Cabitza, anche Gennargentu con Fais, Giorgetto di Giuseppe Piccinnu, Fast Lady Star di Mattia Deriu e Gian Burrasca con Graziano Sanna.

Stefano Raimondo Saiu, originario di Vallermosa, classe 1998, colleziona successi dal 2024 con il palio di Buti e la cavalcata dell'Assunta a Fermo. Due settimane fa ha vinto al 40esimo palio di Fonni. (g.pi.)

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