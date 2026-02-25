VaiOnline
Tribunale.
25 febbraio 2026 alle 01:07

Stalking, nuova condanna per l’ex calciatore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due anni e quattro mesi per stalking. Questa la nuova condanna (non definitiva ma di primo grado) che la giudice Elisabetta Patrito ha inflitto all’ex calciatore del Cagliari Calcio, Antonio Auriemma, classe 1997, passato poi nelle file dell’Olbia e della Nuorese. Al termine del processo, celebrato con il rito abbreviato, l’ex sportivo è stato ritenuto responsabile di aver perseguitato l’ex fidanzata. Lo scorso anno, nonostante un divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, la vittima avrebbe scoperto di essere seguita in auto.

La giovane (assistita dall’avvocato Antonio Incerpi) con la quale l’ex calciatore avrebbe avuto una relazione lo aveva denunciato dopo una lunga sfilza di scenate di gelosia e violenze psicologiche, impedendole di rientrare a dormire a casa dei genitori, ma chiudendola anche a chiave all’interno di una stanza nel tentativo di farle cambiare idea rispetto alla volontà di interrompere la relazione. Auriemma era difeso dagli avvocati Maria Grazia Monni e Fabrizio Rubiu. Ora, al termine del processo con in abbreviato, l’ex sportivo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per stalking. Lo scorso anno era stato già condannato a un anno per sequestro di persona nei confronti di un’altra ragazza e, in precedenza, si era visto confermare in appello un’altra pena per stalking sulla stessa giovane. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 