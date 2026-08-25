Spunta un tesoretto di 5 milioni di euro 

I conti, in ordine, regalano al Comune di Serramanna un tesoretto di 5 milioni di euro (la parte libera dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025 che ammonta a 14 milioni) spendibili per investimenti e opere nella parte finale della legislatura targata Gabriele Littera, prima del voto per il rinnovo del Consiglio comunale e della carica di sindaco previsto per la primavera 2027. Sport, strade rurali e urbane, scuole, parchi, piazze: questo il novero degli investimenti programmati, e progettati, dall’esecutivo che fa leva sulle risorse liberate dall’approvazione del conto consuntivo e dell’assestamento generale di bilancio votato dal Consiglio.

Il rendiconto

«Il bilancio del Comune di Serramanna è rispettoso degli equilibri e non è deficitario: l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a 14 milioni di euro, un poco meno rispetto al conto consuntivo precedente, ma con 5 milioni di euro di risorse libere», ha detto in aula l’assessora al Bilancio Elena Fadda, relatrice dell’approvazione del rendiconto 2025 e dell’assestamento generale del bilancio, che ha parlato del bilancio di previsione approvato a dicembre 2025. «Un bilancio tecnico che allora, per forza di cose, non ci aveva permesso di trovare risorse a sufficienza per tutto». La sostanza della deliberazione è ripresa da sindaco Littera. «Con l’ultimo consiglio comunale abbiamo approvato l’assestamento generale di bilancio, restituendo alla comunità oltre due milioni di euro di avanzo sotto forma di investimenti e servizi».

Lavoro di rifinitura

«In primavera si voterà, e da qui parte il lavoro finale per la nostra legislatura. Abbiamo investito tutto quanto possibile per il paese: viabilità, verde pubblico, impianti sportivi, opere, scuole, e settore educativo, sociale e ricreativo, strade rurali e urbane, scuole, parchi e piazze. C’è grande soddisfazione per il percorso intrapreso», argomenta Gabriele Littera, che in questa prima fase punta il faro sullo sport. «Sosteniamo chi fa sport ogni giorno, tutti indistintamente perché non esistono sport di serie A e serie B. Per i contributi straordinari alle società sportive quest’anno abbiamo stanziato 47mila euro, quasi il doppio in cinque anni, perché crediamo nel lavoro quotidiano delle nostre tante associazioni». Gli investimenti per gli impianti: 151mila euro per il bocciodromo comunale, palazzetto dello sport, 200mila euro per la riqualificazione energetica che si aggiungono al finanziamento già ottenuto da oltre 800mila euro per diversi interventi, 80mila euro per la manutenzione straordinaria dei campi da tennis, 60mila euro per la messa in sicurezza del Campo sa Lua.

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